Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля
Арт. О00000009230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Jemix (Джемикс) WRM-25/4-180 без кабеля – модель циркуляционного насоса с ручным трехступенчатым переключателем скорости циркуляции воды или иной жидкости через прибор. Чугунный корпус не поддается коррозии и умеренному механическому воздействию и защищает внутреннюю рабочую часть оборудования. Рабочее колесо, изготовленное из износоустойчивого полимерного материала, также устойчиво к коррозии, что особенно важно для части прибора, постоянно контактирующей с жидкостью.
Преимущества
- Идеально подходит для установки в магистрали отопительных систем
- Алюминиевый корпус электродвигателя
- Стальной ротор
- Рабочее колесо из полимерного материала
- Ручное переключение скоростей
- Увеличенный срок службы прибора
- Накидные гайки для подключения в комплекте
- Бесшумная работа
- Компактные размеры