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Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля
5.0
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля
    Арт. О00000009230
    5.0
    2
    Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля

      Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jemix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jemix (Джемикс) WRM-25/4-180 без кабеля – модель циркуляционного насоса с ручным трехступенчатым переключателем скорости циркуляции воды или иной жидкости через прибор. Чугунный корпус не поддается коррозии и умеренному механическому воздействию и защищает внутреннюю рабочую часть оборудования. Рабочее колесо, изготовленное из износоустойчивого полимерного материала, также устойчиво к коррозии, что особенно важно для части прибора, постоянно контактирующей с жидкостью.

        Преимущества

        • Идеально подходит для установки в магистрали отопительных систем
        • Алюминиевый корпус электродвигателя
        • Стальной ротор
        • Рабочее колесо из полимерного материала
        • Ручное переключение скоростей
        • Увеличенный срок службы прибора
        • Накидные гайки для подключения в комплекте
        • Бесшумная работа
        • Компактные размеры