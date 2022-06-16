Циркуляционный насос Jemix WRM-25/4-180 без кабеля

Преимущества

Идеально подходит для установки в магистрали отопительных систем

Алюминиевый корпус электродвигателя

Стальной ротор

Рабочее колесо из полимерного материала

Ручное переключение скоростей

Увеличенный срок службы прибора

Накидные гайки для подключения в комплекте

Бесшумная работа

Компактные размеры

Jemix (Джемикс) WRM-25/4-180 без кабеля – модель циркуляционного насоса с ручным трехступенчатым переключателем скорости циркуляции воды или иной жидкости через прибор. Чугунный корпус не поддается коррозии и умеренному механическому воздействию и защищает внутреннюю рабочую часть оборудования. Рабочее колесо, изготовленное из износоустойчивого полимерного материала, также устойчиво к коррозии, что особенно важно для части прибора, постоянно контактирующей с жидкостью.