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Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
5.0
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
    Арт. X16946983
    5.0
    2
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180

      Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946983
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180 применяется в системах отопления со стабильным или незначительно изменяющимся расходом воды. Благодаря наличию специального переключателя можно установить необходимый режим работы насоса. В данной модели предусмотрено три скоростных режима. За счет небольших габаритов насос можно устанавливать в трубопровод.

        Преимущества

        • Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов
        • Данный прибор имеет небольшие габариты и вес
        • Насос работает практически бесшумно
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Чугунные гайки (в комплекте)
        • Материал вала - керамика, обеспечивает высокую прочность и надежность
        • Рабочее колесо из пластика (норил) обеспечивает низкую степень трения с водой
        • Механические уплотнения - графит
        • Три ступени мощности
        • Гарантия от производителя 2 года