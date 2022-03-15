Преимущества

Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов

Данный прибор имеет небольшие габариты и вес

Насос работает практически бесшумно

Экономичное потребление электроэнергии

Чугунные гайки (в комплекте)

Материал вала - керамика, обеспечивает высокую прочность и надежность

Рабочее колесо из пластика (норил) обеспечивает низкую степень трения с водой

Механические уплотнения - графит

Три ступени мощности

Гарантия от производителя 2 года

Циркуляционный насос Neoclima TCP 25/4-180 применяется в системах отопления со стабильным или незначительно изменяющимся расходом воды. Благодаря наличию специального переключателя можно установить необходимый режим работы насоса. В данной модели предусмотрено три скоростных режима. За счет небольших габаритов насос можно устанавливать в трубопровод.