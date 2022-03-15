Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180
5.0
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180
    Арт. X16946478
    5.0
    2
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180
    Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180
      Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180

      Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946478
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Neoclima TCP 32/6-180 подойдет для дома или дачи, для циркуляции в системах отопления и горячего водоснабжения. Он прост в установке и не требует дальнейшего технического обслуживания. Рабочее колесо изготовлено из пластика и имеет низкую степень трения с водой. Корпус, выполненный из чугуна, обеспечивает долгий срок службы циркуляционного насоса.

        Преимущества

        • Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов
        • Данный прибор имеет небольшие габариты и вес
        • Насос работает практически бесшумно
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Чугунные гайки (в комплекте)
        • Материал вала-керамика, обеспечивающая высокую прочность и надежность
        • Рабочее колесо - пластик (норил) - низкая степень трения с водой
        • Механические уплотнения - графит
        • Три ступени мощности
        • Гарантия от производителя 2 года