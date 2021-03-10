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Циркуляционный насос Oasis 32/4
2.5
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Oasis 32/4
    Арт. X1694648
    2.5
    2
    Циркуляционный насос Oasis 32/4
    Циркуляционный насос Oasis 32/4
      Циркуляционный насос Oasis 32/4
      Циркуляционный насос Oasis 32/4

      Циркуляционный насос Oasis 32/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1694648
      2.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Циркуляционный насос Oasis CR-32/4 удобен для использования в быту. Обеспечивает циркуляцию воды в отопительных системах, а также в системах обогрева полов. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. За счет этого ротор и подшипники скольжения охлаждаются, что продлевает срок эксплуатации прибора. Простота эксплуатации. Монтаж изделия прост и удобен. Дополнительное сервисное обслуживание не требуется. Бесшумная работа. Специально разработанный мокрый ротор снижает уровень шума при работе.

        Преимущества

        • Простой процесс электрического подключения Oasis CR-32/4
        • Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса
        • Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы
        • Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии
        • Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите
        • Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой
        • Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы