Циркуляционный насос Oasis 32/4
Арт. X1694648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Циркуляционный насос Oasis CR-32/4 удобен для использования в быту. Обеспечивает циркуляцию воды в отопительных системах, а также в системах обогрева полов. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. За счет этого ротор и подшипники скольжения охлаждаются, что продлевает срок эксплуатации прибора. Простота эксплуатации. Монтаж изделия прост и удобен. Дополнительное сервисное обслуживание не требуется. Бесшумная работа. Специально разработанный мокрый ротор снижает уровень шума при работе.
Преимущества
- Простой процесс электрического подключения Oasis CR-32/4
- Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса
- Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы
- Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии
- Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите
- Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой
- Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы