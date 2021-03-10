Циркуляционный насос Oasis 32/4

Преимущества

Простой процесс электрического подключения Oasis CR-32/4

Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса

Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы

Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии

Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите

Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой

Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы

Циркуляционный насос Oasis CR-32/4 удобен для использования в быту. Обеспечивает циркуляцию воды в отопительных системах, а также в системах обогрева полов. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. За счет этого ротор и подшипники скольжения охлаждаются, что продлевает срок эксплуатации прибора. Простота эксплуатации. Монтаж изделия прост и удобен. Дополнительное сервисное обслуживание не требуется. Бесшумная работа. Специально разработанный мокрый ротор снижает уровень шума при работе.