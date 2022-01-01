Преимущества:

Простой процесс электрического подключения Oasis CN-32/4.

Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.

Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы.

Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.

Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.

Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.

Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.





Циркуляционный насос Oasis CN-32/4 используется для циркуляции воды в системах отопления или системах обогрева полов. Подходит для размещения в частных домах. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. Это способствует охлаждению ротора и подшипников скольжения, благодаря чему срок службы прибора увеличивается.