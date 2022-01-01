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Циркуляционный насос Oasis CN 32/4
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Oasis CN 32/4
    Арт. X16946158
    Циркуляционный насос Oasis CN 32/4

      Циркуляционный насос Oasis CN 32/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946158

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Латвия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Oasis CN-32/4 используется для циркуляции воды в системах отопления или системах обогрева полов. Подходит для размещения в частных домах. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. Это способствует охлаждению ротора и подшипников скольжения, благодаря чему срок службы прибора увеличивается.

        Преимущества:

        • Простой процесс электрического подключения Oasis CN-32/4.
        • Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.
        • Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы.
        • Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.
        • Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
        • Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
        • Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.