Циркуляционный насос Oasis CN 32/4
Арт. X16946158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Латвия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Oasis CN-32/4 используется для циркуляции воды в системах отопления или системах обогрева полов. Подходит для размещения в частных домах. Долгий срок службы. Перекачиваемая жидкость омывает все движущиеся части насоса. Это способствует охлаждению ротора и подшипников скольжения, благодаря чему срок службы прибора увеличивается.
Преимущества:
- Простой процесс электрического подключения Oasis CN-32/4.
- Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.
- Регулируемая частота вращения для обеспечения точного соответствия требованиям системы.
- Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.
- Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
- Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
- Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.