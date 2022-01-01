Циркуляционный насос Vaillant ATMO Turbo Tec 20-28 кВт

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Насос циркуляционный для настенных котлов Vaillant AtmoTec Plus Pro; TurboTec Plus Pro. Насос котлов Vaillant необходим для обеспечения циркуляции воды в системе отопления и подачи горячей сантехнической воды. Улитка насоса Vaillant TEC имеет штуцера для подключения расширительного бака и предохранительного клапана. Корпус насоса изготовлен из чугуна, корпус двигателя – алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера, вал двигателя из закалённой нержавеющей стали посажен на графитовые подшипники, для смазки которых используется перекачиваемая жидкость.