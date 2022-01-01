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Циркуляционный насос Vaillant ATMO Turbo Tec 20-28 кВт
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Vaillant ATMO Turbo Tec 20-28 кВт
    Арт. X16946163
    Циркуляционный насос Vaillant ATMO Turbo Tec 20-28 кВт

      Циркуляционный насос Vaillant ATMO Turbo Tec 20-28 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16946163

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос циркуляционный для настенных котлов Vaillant AtmoTec Plus Pro; TurboTec Plus Pro. Насос котлов Vaillant необходим для обеспечения циркуляции воды в системе отопления и подачи горячей сантехнической воды. Улитка насоса Vaillant TEC имеет штуцера для подключения расширительного бака и предохранительного клапана. Корпус насоса изготовлен из чугуна, корпус двигателя – алюминий. Рабочее колесо изготовлено из технополимера, вал двигателя из закалённой нержавеющей стали посажен на графитовые подшипники, для смазки которых используется перекачиваемая жидкость. 

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность