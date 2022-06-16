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Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
5.0
2
4 567 ₽
Циркуляционные насосы
  • Персональная скидка
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Арт. Ю00000030816
5.0
2
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
  • Персональная скидка
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками

Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками

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4 567 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000030816
5.0
2

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 567 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркуляционный насос Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0 служит для принудительной циркуляции теплоносителя в открытых и замкнутых системах отопления. Снабжен устройством защиты от перегрева, что гарантирует долгий срок службы. Имеет три ступени мощности: 46, 67, 93 Вт. Ротор находится в жидкости, что обеспечивает его охлаждение.

    Преимущества

    • Три ступени мощности
    • Чугунный корпус - долгий срок службы Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0
    • Вал ротора, подшипники, упорные шайбы изготовлены из керамики с зеркальной рабочей поверхностью - насос способен работать на жесткой воде
    • Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала
    • Теплозащита
    • Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала
    • Провод 115 см с вилкой входит в комплект
    • Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально