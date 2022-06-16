Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками

Преимущества

Три ступени мощности

Чугунный корпус - долгий срок службы Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0

Вал ротора, подшипники, упорные шайбы изготовлены из керамики с зеркальной рабочей поверхностью - насос способен работать на жесткой воде

Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала

Теплозащита

Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала

Провод 115 см с вилкой входит в комплект

Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально

Циркуляционный насос Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0 служит для принудительной циркуляции теплоносителя в открытых и замкнутых системах отопления. Снабжен устройством защиты от перегрева, что гарантирует долгий срок службы. Имеет три ступени мощности: 46, 67, 93 Вт. Ротор находится в жидкости, что обеспечивает его охлаждение.