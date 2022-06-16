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Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Арт. Ю00000030816
- Персональная скидка
Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
Арт. Ю00000030816
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0 служит для принудительной циркуляции теплоносителя в открытых и замкнутых системах отопления. Снабжен устройством защиты от перегрева, что гарантирует долгий срок службы. Имеет три ступени мощности: 46, 67, 93 Вт. Ротор находится в жидкости, что обеспечивает его охлаждение.
Преимущества
- Три ступени мощности
- Чугунный корпус - долгий срок службы Valtec VRS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0
- Вал ротора, подшипники, упорные шайбы изготовлены из керамики с зеркальной рабочей поверхностью - насос способен работать на жесткой воде
- Охлаждение роторного отсека производится потоком рабочей среды, поступающей через специальные отверстия в прижимной пластине и возвращающейся на лопасти крыльчатки по каналу вала
- Теплозащита
- Керамическая прижимная шайба подпружинена эластичной EPDM-манжетой, исключающей вибрации вала
- Провод 115 см с вилкой входит в комплект
- Насос можно устанавливать в любом положении, но таким образом, чтобы вал находился горизонтально