Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-25/4 68/7/6

Циркуляционный насос Вихрь Ц-25/4 СТАНДАРТ 68/7/6 - аппарат для обеспечения циркуляции воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).

Преимущества