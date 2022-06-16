Циркуляционный насос Вихрь Стандарт Ц-25/6 68/7/7

Циркуляционный насос Вихрь Ц-25/6 СТАНДАРТ 68/7/7 предназначен для систем отопления с рабочей температурой теплоносителя до 110°C. Отличается бесшумностью в работе, простотой монтажа и значительным сроком эксплуатации. Потребляемая мощность насоса регулируется ступенчато (3 положения).

Преимущества