Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4 предназначен для бытового использования. Характеризуется бесшумностью в работе, надежностью и долговечностью. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой. Имеются три режима работы, каждый из которых влияет на скорость движения теплоносителя.

Преимущества