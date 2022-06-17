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Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
4.5
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
    Арт. О00000013049
    4.5
    2
    Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
    Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
    Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
      Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
      Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
      Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4

      Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013049
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4 предназначен для бытового использования. Характеризуется бесшумностью в работе, надежностью и долговечностью. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой. Имеются три режима работы, каждый из которых влияет на скорость движения теплоносителя.

        Преимущества

        • Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия
        • Три скорости работы
        • Охлаждение и смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
        • Простота в использовании
        • Бесшумность циркуляционного насоса Вихрь ЦН-32-6
        • Небольшие габаритные размеры
        • Большой срок эксплуатации