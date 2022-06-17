Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4
Арт. О00000013049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-6 68/7/4 предназначен для бытового использования. Характеризуется бесшумностью в работе, надежностью и долговечностью. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой. Имеются три режима работы, каждый из которых влияет на скорость движения теплоносителя.
Преимущества
- Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия
- Три скорости работы
- Охлаждение и смазка керамических подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью
- Простота в использовании
- Бесшумность циркуляционного насоса Вихрь ЦН-32-6
- Небольшие габаритные размеры
- Большой срок эксплуатации