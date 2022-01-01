Циркуляционный насос WILO PB-201 EA
Арт. X1692098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Насос для водоснабжения WILO PB-201 EA 3059254 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения. Автоматическое включение и выключение благодаря встроенному выключателю, срабатывающему при определенном расходе. Изделие не нуждается в дополнительном сервисном обслуживании и отличается простотой монтажа. Имеет прочную конструкцию благодаря качественным материалам.
Преимущества
- Надежный корпус WILO PB-201 EA 3059254
- Защита от коррозии
- Длительный срок службы
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева
- Защита от сухого хода
- Простота обслуживания
- Перекачка воды под высоким давлением