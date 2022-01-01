Циркуляционный насос WILO PB-201 EA

Преимущества

Надежный корпус WILO PB-201 EA 3059254

Защита от коррозии

Длительный срок службы

Низкий уровень шума

Защита от перегрева

Защита от сухого хода

Простота обслуживания

Перекачка воды под высоким давлением





Насос для водоснабжения WILO PB-201 EA 3059254 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения. Автоматическое включение и выключение благодаря встроенному выключателю, срабатывающему при определенном расходе. Изделие не нуждается в дополнительном сервисном обслуживании и отличается простотой монтажа. Имеет прочную конструкцию благодаря качественным материалам.