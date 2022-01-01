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Циркуляционный насос WILO PB-201 EA
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос WILO PB-201 EA
    Арт. X1692098
    Циркуляционный насос WILO PB-201 EA

      Циркуляционный насос WILO PB-201 EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692098

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос для водоснабжения WILO PB-201 EA 3059254 предназначен для подачи воды из колодцев и других источников, а также для повышения давления в системах водоснабжения. Автоматическое включение и выключение благодаря встроенному выключателю, срабатывающему при определенном расходе. Изделие не нуждается в дополнительном сервисном обслуживании и отличается простотой монтажа. Имеет прочную конструкцию благодаря качественным материалам.

        Преимущества

        • Надежный корпус WILO PB-201 EA 3059254
        • Защита от коррозии
        • Длительный срок службы
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрева
        • Защита от сухого хода
        • Простота обслуживания
        • Перекачка воды под высоким давлением