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Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6
5.0
3
11 710 ₽
14 550 ₽
Циркуляционные насосы
  • Персональная скидка
Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6
Арт. X1694604
5.0
3
Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6
  • Персональная скидка

Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6

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  • -2 840 ₽
11 710 ₽
14 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1694604
5.0
3

Характеристики

Производитель
Wilo
Страна производства
Франция
Родина бренда
Германия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 840 ₽
11 710 ₽
14 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/6 устанавливается на трубах систем отопления, кондиционирования. Агрегат имеет «мокрый» тип ротора, благодаря чему двигатель насоса защищен от перегрева и охлаждается водой. Можно предварительно на приборе установить ступень частоты вращения, чтобы согласовать мощность работы аппарата. Купить циркуляционный насос Wilo RS 25/6 следует особенно тем пользователям, кому важна бесшумная работа прибора. Аппарат имеет степень защиты IP44, это означает, что прибор устойчив к воздействию капель воды.

    Преимущества

    • Двигатель работает без перебоев
    • Защита электродвигателя от перегрева
    • Горизонтальное расположение вала
    • Наличие резьбового соединения
    • Есть возможность двустороннего подвода кабеля
    • Немецкое качество материалов, из которых изготовлены детали двигателя