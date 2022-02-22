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Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6
Арт. X1694604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/6 устанавливается на трубах систем отопления, кондиционирования. Агрегат имеет «мокрый» тип ротора, благодаря чему двигатель насоса защищен от перегрева и охлаждается водой. Можно предварительно на приборе установить ступень частоты вращения, чтобы согласовать мощность работы аппарата. Купить циркуляционный насос Wilo RS 25/6 следует особенно тем пользователям, кому важна бесшумная работа прибора. Аппарат имеет степень защиты IP44, это означает, что прибор устойчив к воздействию капель воды.
Преимущества
- Двигатель работает без перебоев
- Защита электродвигателя от перегрева
- Горизонтальное расположение вала
- Наличие резьбового соединения
- Есть возможность двустороннего подвода кабеля
- Немецкое качество материалов, из которых изготовлены детали двигателя