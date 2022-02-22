Циркуляционный насос для отопления Wilo Star-RS 25/6

Преимущества

Двигатель работает без перебоев

Защита электродвигателя от перегрева

Горизонтальное расположение вала

Наличие резьбового соединения

Есть возможность двустороннего подвода кабеля

Немецкое качество материалов, из которых изготовлены детали двигателя

Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/6 устанавливается на трубах систем отопления, кондиционирования. Агрегат имеет «мокрый» тип ротора, благодаря чему двигатель насоса защищен от перегрева и охлаждается водой. Можно предварительно на приборе установить ступень частоты вращения, чтобы согласовать мощность работы аппарата. Купить циркуляционный насос Wilo RS 25/6 следует особенно тем пользователям, кому важна бесшумная работа прибора. Аппарат имеет степень защиты IP44, это означает, что прибор устойчив к воздействию капель воды.