Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2

Преимущества

Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала

Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки

За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса

Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C

Степень защиты IP 44

Рабочее колесо выполнено из синтетического материала

Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали

Отлив под ключ на корпусе насоса

Возможен двусторонний подвод кабеля

Мотор насоса устойчив к токам блокировки

Габаритная длина - 180 мм

Подшипники из металлографита

Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/2 4119789 имеет долгий срок службы за счет корпуса, выполненного из серого чугуна. Возможен двусторонний подвод кабеля. Для адаптации нагрузки предусмотрено три ступени частоты вращения. Двигатель данного агрегата устойчив к токам блокировки. Насос используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Быстрое подключение аппарата осуществляется за счет пружинных клемм.