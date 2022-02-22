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Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
5.0
2
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
    Арт. X16946105
    5.0
    2
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
    Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2

      Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16946105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/2 4119789 имеет долгий срок службы за счет корпуса, выполненного из серого чугуна. Возможен двусторонний подвод кабеля. Для адаптации нагрузки предусмотрено три ступени частоты вращения. Двигатель данного агрегата устойчив к токам блокировки. Насос используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Быстрое подключение аппарата осуществляется за счет пружинных клемм.

        Преимущества

        • Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
        • Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
        • За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса
        • Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
        • Степень защиты IP 44
        • Рабочее колесо выполнено из синтетического материала
        • Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
        • Отлив под ключ на корпусе насоса
        • Возможен двусторонний подвод кабеля
        • Мотор насоса устойчив к токам блокировки
        • Габаритная длина - 180 мм
        • Подшипники из металлографита