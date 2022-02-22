Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2
Арт. X16946105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/2 4119789 имеет долгий срок службы за счет корпуса, выполненного из серого чугуна. Возможен двусторонний подвод кабеля. Для адаптации нагрузки предусмотрено три ступени частоты вращения. Двигатель данного агрегата устойчив к токам блокировки. Насос используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Быстрое подключение аппарата осуществляется за счет пружинных клемм.
Преимущества
- Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
- Степень защиты IP 44
- Рабочее колесо выполнено из синтетического материала
- Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможен двусторонний подвод кабеля
- Мотор насоса устойчив к токам блокировки
- Габаритная длина - 180 мм
- Подшипники из металлографита