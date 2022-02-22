Циркуляционный насос для системы отопления Wilo Star-RS 30/4

Преимущества

Насос подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала

Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки

За счет пружинных клемм осуществляется быстрое подключение насоса

Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C

Степень защиты IP 44

Рабочее колесо выполнено из синтетического материала

Вал насоса изготовлен из нержавеющей стали

Отлив под ключ на корпусе насоса

Возможен двусторонний подвод кабеля

Мотор насоса устойчив к токам блокировки

Габаритная длина - 180 мм

Подшипники из металлографита

Циркуляционный насос Wilo Star-RS30/4 оснащен валом из нержавеющей стали. Благодаря корпусу из чугуна обеспечивается долгий срок службы насоса. Данный аппарата используется в системах отопления, кондиционирования и подачи холодной воды. Возможно быстрое подключение насоса за счет пружинных клемм. Мотор данного агрегата устойчив к токам блокировки. Возможен двусторонний подвод кабеля. Для адаптации нагрузки насос имеет три ступени частоты вращения.