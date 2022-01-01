Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257
Арт. О00000031695
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|305
- Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257 способна уплотнять различные виды связных и сыпучих грунтов на глубину до 900 мм. Благодаря компактным габаритам оборудование можно использовать вблизи траншей и фундаментов. Модель оснащена механизмом, который позволяет плите изменять направление движения вперед и назад, что способствует удобству работы на ограниченной территории и повышает производительность выполнения операций. Главные элементы управления аппаратом выведены на рукоять для удобства пользователя.
Преимущества
- Складная рукоять для удобства транспортировки и хранения
- Надежная конструкция основания плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса упрощают транспортировку
- Простота и удобство управления
- Компактные габариты
- Возможность обработки углов
- Высокая скорость движения плиты
- Износостойкость
- Специальные соединения снижают вибрации в рукоятке
- Прочная рама защищает двигатель от повреждений
- Плавность реверсивного механизма