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Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257
    Арт. О00000031695
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257

      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031695

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		305
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257 способна уплотнять различные виды связных и сыпучих грунтов на глубину до 900 мм. Благодаря компактным габаритам оборудование можно использовать вблизи траншей и фундаментов. Модель оснащена механизмом, который позволяет плите изменять направление движения вперед и назад, что способствует удобству работы на ограниченной территории и повышает производительность выполнения операций. Главные элементы управления аппаратом выведены на рукоять для удобства пользователя.

        Преимущества

        • Складная рукоять для удобства транспортировки и хранения
        • Надежная конструкция основания плиты обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса упрощают транспортировку
        • Простота и удобство управления
        • Компактные габариты
        • Возможность обработки углов
        • Высокая скорость движения плиты
        • Износостойкость
        • Специальные соединения снижают вибрации в рукоятке
        • Прочная рама защищает двигатель от повреждений
        • Плавность реверсивного механизма