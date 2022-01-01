Преимущества

Складная рукоять для удобства транспортировки и хранения

Надежная конструкция основания плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса упрощают транспортировку

Простота и удобство управления

Компактные габариты

Возможность обработки углов

Высокая скорость движения плиты

Износостойкость

Специальные соединения снижают вибрации в рукоятке

Прочная рама защищает двигатель от повреждений

Плавность реверсивного механизма

Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP320H 207257 способна уплотнять различные виды связных и сыпучих грунтов на глубину до 900 мм. Благодаря компактным габаритам оборудование можно использовать вблизи траншей и фундаментов. Модель оснащена механизмом, который позволяет плите изменять направление движения вперед и назад, что способствует удобству работы на ограниченной территории и повышает производительность выполнения операций. Главные элементы управления аппаратом выведены на рукоять для удобства пользователя.