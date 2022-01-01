Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
Арт. О00000035711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|110
- Виброплита ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 позволяет без усилий утрамбовать грунт, укатать асфальт и выровнять уложенную брусчатку. Модель является более универсальной «мини-версией» катка-асфальтоукладчика. Бензиновая виброплита незаменима в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплита предназначена для уплотнения практически любого типа покрытия (песчаные и гравийные основания, связные грунты) даже в труднодоступных местах (узкие проходы, углы). Области применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций (места, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники)
Преимущества
- ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 удобна в использовании
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легко удаляющийся водный резервуар
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия краном