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Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
    Арт. О00000035711
    Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
    Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
      Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак
      Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак

      Виброплита ТСС TSS-VP120TH, колесный комплект, бак

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035711

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброплита ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 позволяет без усилий утрамбовать грунт, укатать асфальт и выровнять уложенную брусчатку. Модель является более универсальной «мини-версией» катка-асфальтоукладчика. Бензиновая виброплита незаменима в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплита предназначена для уплотнения практически любого типа покрытия (песчаные и гравийные основания, связные грунты) даже в труднодоступных местах (узкие проходы, углы). Области применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций (места, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники)

        Преимущества

        • ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 удобна в использовании
        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легко удаляющийся водный резервуар
        • Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия краном