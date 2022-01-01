Преимущества

ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 удобна в использовании

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легко удаляющийся водный резервуар

Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия краном

Виброплита ТСС TSS-VP120TH колесный комплект, бак 207370 позволяет без усилий утрамбовать грунт, укатать асфальт и выровнять уложенную брусчатку. Модель является более универсальной «мини-версией» катка-асфальтоукладчика. Бензиновая виброплита незаменима в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Виброплита предназначена для уплотнения практически любого типа покрытия (песчаные и гравийные основания, связные грунты) даже в труднодоступных местах (узкие проходы, углы). Области применения: дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций (места, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники)