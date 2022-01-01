Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетоносмеситель Tsunami БР 180, 700Вт, чугунный венец
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетоносмеситель Tsunami БР 180, 700Вт, чугунный венец
    Арт. О00000032297
    Бетоносмеситель Tsunami БР 180, 700Вт, чугунный венец

      Бетоносмеситель Tsunami БР 180, 700Вт, чугунный венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032297

      Характеристики

      Производитель
      		Tsunami
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Португалия
      Габариты, мм
      		1210x700x1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
      12 435 ₽
      13 890 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Stanley STDC18LHBK-RU
      • -1 455 ₽
      Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
      2 689 ₽
      3 700 ₽
      5.0
      Портативный глубинный вибратор с вибронаконечником Zitrek Z-35
      • -1 011 ₽
      • Персональная скидка
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
      22 216 ₽
      22 670 ₽
      5.0
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DeWalt DCD709D2T-QW
      • -454 ₽
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      21 109 ₽
      29 090 ₽
      4.7
      Электрический ударный гайковерт Makita TW 0350 (макс крутящий момент 350 Нм, размер патрона 1/2")
      • -7 981 ₽
      Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5030
      10 479 ₽
      12 080 ₽
      3.8
      Эксцентриковая шлифмашина Makita BO5030
      • -1 601 ₽
      Штроборез Фиолент Б3-40
      8 999 ₽
      12 268 ₽
      5.0
      Штроборез Фиолент Б3-40
      • -3 269 ₽
      • Персональная скидка
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель Tsunami БР 180 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В

        Преимущества

        • Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям
        • Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель
        • Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке