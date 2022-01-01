Бетоносмеситель Tsunami БР 180, 700Вт, чугунный венец
Арт. О00000032297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Португалия
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Габариты, мм
|1210x700x1360
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель Tsunami БР 180 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В
Преимущества
- Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям
- Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель
- Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке