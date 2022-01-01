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Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200
24 100 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200
Арт. О00000031400
Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200
  • Персональная скидка

Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200

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24 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000031400

Характеристики

Производитель
Tsunami
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
700x1210x1360
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
24 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетоносмеситель TSUNAMI БР 200 850Вт, чугунный венец I1061231000200 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В

    Преимущества

    • Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям.
    • Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке.