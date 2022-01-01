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Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200
Арт. О00000031400
- Персональная скидка
Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200
Арт. О00000031400
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|700x1210x1360
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель TSUNAMI БР 200 850Вт, чугунный венец I1061231000200 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В
Преимущества
- Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям.
- Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке.