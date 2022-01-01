Бетоносмеситель Tsunami БР 200 1000 Вт, чугунный венец I1061231000200

Преимущества

Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям.

Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке.

Бетоносмеситель TSUNAMI БР 200 850Вт, чугунный венец I1061231000200 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В