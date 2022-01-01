Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH

Преимущества

Оснащается мягкой накладкой на рукоятке, что уменьшает воздействие вибрации на руки оператора

Прочная стальная плита

С баком для воды

Длительный срок службы

Удобное управление

Бензиновая виброплита Tsunami СО-80FH J0161000000F80H используется для уплотнения различных грунтов. Благодаря наличию бака для воды можно умеренно увлажнить почву, чтобы добиться лучшего результата по плотности и глубине обработки. Стальная пластина имеет высокую прочность и подойдет для работы с песком, землей и щебнем. Удобная рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации, а специальное покрытие уменьшает вибрации. Наличие колес позволяет легко перемещать виброплиту по строительной площадке.