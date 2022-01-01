Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
Арт. О00000029001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|85
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- Бензиновая виброплита Tsunami СО-80FH J0161000000F80H используется для уплотнения различных грунтов. Благодаря наличию бака для воды можно умеренно увлажнить почву, чтобы добиться лучшего результата по плотности и глубине обработки. Стальная пластина имеет высокую прочность и подойдет для работы с песком, землей и щебнем. Удобная рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации, а специальное покрытие уменьшает вибрации. Наличие колес позволяет легко перемещать виброплиту по строительной площадке.
Преимущества
- Оснащается мягкой накладкой на рукоятке, что уменьшает воздействие вибрации на руки оператора
- Прочная стальная плита
- С баком для воды
- Длительный срок службы
- Удобное управление