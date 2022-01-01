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Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
    Арт. О00000029001
    Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
    Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
    Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
    Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
      Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
      Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
      Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH
      Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH

      Виброплита бензиновая Tsunami СО-80FH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029001

      Характеристики

      Производитель
      		Tsunami
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Tsunami СО-80FH J0161000000F80H используется для уплотнения различных грунтов. Благодаря наличию бака для воды можно умеренно увлажнить почву, чтобы добиться лучшего результата по плотности и глубине обработки. Стальная пластина имеет высокую прочность и подойдет для работы с песком, землей и щебнем. Удобная рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации, а специальное покрытие уменьшает вибрации. Наличие колес позволяет легко перемещать виброплиту по строительной площадке.

        Преимущества

        • Оснащается мягкой накладкой на рукоятке, что уменьшает воздействие вибрации на руки оператора
        • Прочная стальная плита
        • С баком для воды
        • Длительный срок службы
        • Удобное управление