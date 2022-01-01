Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг

Преимущества

Прочная стальная плита

С баком для воды

Длительный срок службы

Удобное управление

Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FL J0161000000F90L предназначена для работы на строительной площадке или при проведении дорожных работ. Использование изделия обеспечивает стабильное уплотнение практически любых материалов, начиная от песка и заканчивая щебнем. Двигатель Loncin 200F создает значительное усилие, которое формирует ударную силу и позволяет быстро уплотнять грунт. Качество уплотнения зависит от влажности, поэтому имеется бак для воды. Перемещать конструкцию по строительной площадке можно за счет колес