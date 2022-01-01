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Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Арт. О00000040788
- Персональная скидка
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Арт. О00000040788
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|91
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- Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FL J0161000000F90L предназначена для работы на строительной площадке или при проведении дорожных работ. Использование изделия обеспечивает стабильное уплотнение практически любых материалов, начиная от песка и заканчивая щебнем. Двигатель Loncin 200F создает значительное усилие, которое формирует ударную силу и позволяет быстро уплотнять грунт. Качество уплотнения зависит от влажности, поэтому имеется бак для воды. Перемещать конструкцию по строительной площадке можно за счет колес
Преимущества
- Прочная стальная плита
- С баком для воды
- Длительный срок службы
- Удобное управление