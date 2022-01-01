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Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
51 350 ₽
59 900 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Арт. О00000040788
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг
Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг

Виброплита бензиновая Tsunami СО-90FL J0161000000F90L, вес 91 кг

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 550 ₽
51 350 ₽
59 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040788

Характеристики

Производитель
Tsunami
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
91
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -8 550 ₽
51 350 ₽
59 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FL J0161000000F90L предназначена для работы на строительной площадке или при проведении дорожных работ. Использование изделия обеспечивает стабильное уплотнение практически любых материалов, начиная от песка и заканчивая щебнем. Двигатель Loncin 200F создает значительное усилие, которое формирует ударную силу и позволяет быстро уплотнять грунт. Качество уплотнения зависит от влажности, поэтому имеется бак для воды. Перемещать конструкцию по строительной площадке можно за счет колес

    Преимущества 

    • Прочная стальная плита
    • С баком для воды
    • Длительный срок службы
    • Удобное управление