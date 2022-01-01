Тачка садовая Tsunami WB121S

Преимущества

Надежность

Простота в использовании

Садовая тачка c пневматическим колесом Tsunami WB 121S D0KB8WB121S0000 представляет собой удобную приспособление для перевозки грунта и различных грузов по территории садового участка. Для удобства перевозки рекомендуется поддерживать давление в шинах в пределах 1.8-2 атмосферы