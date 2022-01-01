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Тачка садовая Tsunami WB121S
Арт. О00000040805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|одноколесная
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Грузоподъёмность, кг
|120
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- Садовая тачка c пневматическим колесом Tsunami WB 121S D0KB8WB121S0000 представляет собой удобную приспособление для перевозки грунта и различных грузов по территории садового участка. Для удобства перевозки рекомендуется поддерживать давление в шинах в пределах 1.8-2 атмосферы
Преимущества
- Надежность
- Простота в использовании