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Тачка садовая Tsunami WB121S
2 690 ₽
Одноколесные тачки
  • Персональная скидка
Тачка садовая Tsunami WB121S
Арт. О00000040805
Тачка садовая Tsunami WB121S
  • Персональная скидка

Тачка садовая Tsunami WB121S

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2 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040805

Характеристики

Производитель
Tsunami
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Количество колес
одноколесная
Грузоподъёмность, кг
120
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Садовая тачка c пневматическим колесом Tsunami WB 121S D0KB8WB121S0000 представляет собой удобную приспособление для перевозки грунта и различных грузов по территории садового участка.  Для удобства перевозки рекомендуется поддерживать давление в шинах в пределах 1.8-2 атмосферы

    Преимущества

    • Надежность
    • Простота в использовании