Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)
Арт. X169154360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820х600х457
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Глубина, мм
|457
- Напольная тумба «Ника-60» предназначена для малогабаритных ванных комнат. В нее уже встроен керамический умывальник, поэтому установка сантехники значительно упрощается, а пользователь получает готовую часть помещения в самое короткое время. Другое преимущество напольной тумбы в том, что ее два ящика приютят достаточное количество мелких вещей. Как предмет мебели напольная тумба под умывальник тоже на высоте. Ее дизайн прост и аккуратен – созданный для того, чтобы тумбой было удобно пользоваться, он имеет несколько цветовых решений, расширяющих возможности выбора.