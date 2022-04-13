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Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)
5.0
1
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)
    Арт. X169154360
    5.0
    1
    Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)

      Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154360
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820х600х457
      Глубина, мм
      		457
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольная тумба «Ника-60» предназначена для малогабаритных ванных комнат. В нее уже встроен керамический умывальник, поэтому установка сантехники значительно упрощается, а пользователь получает готовую часть помещения в самое короткое время. Другое преимущество напольной тумбы в том, что ее два ящика приютят достаточное количество мелких вещей. Как предмет мебели напольная тумба под умывальник тоже на высоте. Ее дизайн прост и аккуратен – созданный для того, чтобы тумбой было удобно пользоваться, он имеет несколько цветовых решений, расширяющих возможности выбора.