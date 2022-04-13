Напольная тумба под раковину Тритон Ника 62 004.31.0600.301.02.01 (2 ящика, белая)

Напольная тумба «Ника-60» предназначена для малогабаритных ванных комнат. В нее уже встроен керамический умывальник, поэтому установка сантехники значительно упрощается, а пользователь получает готовую часть помещения в самое короткое время. Другое преимущество напольной тумбы в том, что ее два ящика приютят достаточное количество мелких вещей. Как предмет мебели напольная тумба под умывальник тоже на высоте. Ее дизайн прост и аккуратен – созданный для того, чтобы тумбой было удобно пользоваться, он имеет несколько цветовых решений, расширяющих возможности выбора.