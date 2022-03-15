Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый

Тумба Гротеск 60 цвет белый (без умывальника) прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты. Изделие выполнено из влагостойких материалов, которые надолго сохраняют первозданный внешний вид. Теперь хранить гигиенические принадлежности и поддерживать порядок будет легко и просто!

Внимание! Раковина и смеситель не входят в комплектацию.

