Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый
Арт. X169154302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|845х555х35
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Глубина, мм
|35
- Тумба Гротеск 60 цвет белый (без умывальника) прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты. Изделие выполнено из влагостойких материалов, которые надолго сохраняют первозданный внешний вид. Теперь хранить гигиенические принадлежности и поддерживать порядок будет легко и просто!
Внимание! Раковина и смеситель не входят в комплектацию.