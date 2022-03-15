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Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый
    Арт. X169154302
    5.0
    2
    Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый

      Тумба Альбатрос Гротеск 60, цвет белый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Альбатрос
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		845х555х35
      Глубина, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тумба Гротеск 60 цвет белый (без умывальника) прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты. Изделие выполнено из влагостойких материалов, которые надолго сохраняют первозданный внешний вид. Теперь хранить гигиенические принадлежности и поддерживать порядок будет легко и просто!
        Внимание! Раковина и смеситель не входят в комплектацию.