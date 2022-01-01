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Тумба Альбатрос Флокс 60 В3 цвет бело-голубой
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Тумба Альбатрос Флокс 60 В3 цвет бело-голубой
Пеналы, шкафы и тумбы
Тумба Альбатрос Флокс 60 В3 цвет бело-голубой
Арт. X169154198
Тумба Альбатрос Флокс 60 В3 цвет бело-голубой
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Нет в наличии
Арт. X169154198
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Описание
Изогнутые контуры тумбы АЛЬБАТРОС Флокс 60 B3 как бы обыгрывают её название, которое в переводе с греческого означает "пламя".Размер мм. - 590\290\800Комплектация - тумба, крепленияЦвет - бело-синий
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы