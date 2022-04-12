Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)

Тумба под умывальником служит опорой для раковины и хранилищем необходимых в помещении принадлежностей. Используемый при этом клей является термо и влагостойким, что гарантирует защиту фасадной части изделия от проникновения влаги даже в условиях повышенной температуры окружающей среды.