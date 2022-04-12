Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)
Арт. X169154385
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820х415х255
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Глубина, мм
|255
- Тумба под умывальником служит опорой для раковины и хранилищем необходимых в помещении принадлежностей. Используемый при этом клей является термо и влагостойким, что гарантирует защиту фасадной части изделия от проникновения влаги даже в условиях повышенной температуры окружающей среды.