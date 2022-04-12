Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)
4.5
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)
    Арт. X169154385
    4.5
    2
    Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)

      Тумба Тритон Диана 45 002.31.0415.101.01.01.R (1 дверь, правая, белая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154385
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820х415х255
      Глубина, мм
      		255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тумба под умывальником служит опорой для раковины и хранилищем необходимых в помещении принадлежностей. Используемый при этом клей является термо и влагостойким, что гарантирует защиту фасадной части изделия от проникновения влаги даже в условиях повышенной температуры окружающей среды. 