Напольная тумба Тритон Локо 55 013.31.0500.102.01.01.U (2 двери, белый)
Арт. X1691547
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820х540х301
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Глубина, мм
|301
- При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материалы класса Р-4. Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея. Все лицевые элементы мебели покрываются высокоглянцевой пленкой ПВХ. Следует заметить, что пленка имеет толщину 0,5 мм, что серьезно влияет на итоговое качество поверхности. Важнейшим элементом является и клей, которым приклеена пленка. Клей, используемый нами в производстве, является влагостойким и термостойким, что гарантирует надежность соединения при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и достаточно большими перепадами температуры.