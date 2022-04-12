Тумба Тритон Диана 80 002.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)

При производстве мебели "ТРИТОН" используется влагостойкие материалы класса Р-4. Все торцевые поверхности деталей корпуса облицованы кромочным материалом с использованием влагостойкого клея. Все лицевые элементы мебели покрываются высокоглянцевой пленкой ПВХ. Следует заметить, что пленка имеет толщину 0,5 мм, что серьезно влияет на итоговое качество поверхности. Важнейшим элементом является и клей, которым приклеена пленка. Клей, используемый нами в производстве, является влагостойким и термостойким, что гарантирует надежность соединения при эксплуатации в помещении с повышенной влажностью и достаточно большими перепадами температуры.