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Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)
5.0
2
Найти аналог
Пеналы, шкафы и тумбы
    Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)
    Арт. X169154373
    5.0
    2
    Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)

      Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169154373
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		820х770х310
      Глубина, мм
      		310
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тумба под умывальник с выдвижными ящиками Кристи 80 – отличный выбор тех покупателей, которые ценят простоту форм, отсутствие вычурности, функциональность, надежность, доступную цену и практичность. А все эти качества превосходно сочетаются в модели Кристи 80. Модель выглядит стильно, современно и компактно. Подойдет для любого интерьера независимо от его площади и стилистического оформления. Тумба под умывальник оснащается выдвижными вместительными ящиками, а также полками, скрытыми за белыми глянцевыми фасадами.