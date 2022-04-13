Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)
Арт. X169154373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|820х770х310
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Глубина, мм
|310
- Тумба под умывальник с выдвижными ящиками Кристи 80 – отличный выбор тех покупателей, которые ценят простоту форм, отсутствие вычурности, функциональность, надежность, доступную цену и практичность. А все эти качества превосходно сочетаются в модели Кристи 80. Модель выглядит стильно, современно и компактно. Подойдет для любого интерьера независимо от его площади и стилистического оформления. Тумба под умывальник оснащается выдвижными вместительными ящиками, а также полками, скрытыми за белыми глянцевыми фасадами.