Тумба Тритон Кристи 80 003.31.0770.202.01.01.U (2 ящика, 3 двери, белая)

Тумба под умывальник с выдвижными ящиками Кристи 80 – отличный выбор тех покупателей, которые ценят простоту форм, отсутствие вычурности, функциональность, надежность, доступную цену и практичность. А все эти качества превосходно сочетаются в модели Кристи 80. Модель выглядит стильно, современно и компактно. Подойдет для любого интерьера независимо от его площади и стилистического оформления. Тумба под умывальник оснащается выдвижными вместительными ящиками, а также полками, скрытыми за белыми глянцевыми фасадами.