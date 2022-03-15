Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00

Преимущества:

Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки;

Большой радиус действия турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 благодаря дефлектору специальной формы;

Защита от загрязнения;

На входе установлен сетчатый фильтр;

Тихая работа.

Отличительной особенностью турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 является тихая работа и большой радиус действия. Аппарат необходим для равномерного полива газона или садового участка. Орошаемая площадь - от 75 до 450 м². Дождеватель выполнен из качественного пластика, что гарантирует продолжительный срок службы. Благодаря специальному колышку происходит надежное крепление аппарата к поверхности. Возможно подсоединение нескольких дождевателей в последовательную цепочку для орошения большей площади - для этого необходим штуцер.