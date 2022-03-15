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Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
    Арт. X19031850248
    5.0
    2
    Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
    Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
    Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
      Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
      Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
      Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00

      Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850248
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		круговой
      Макс. дальность полива, м
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отличительной особенностью турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 является тихая работа и большой радиус действия. Аппарат необходим для равномерного полива газона или садового участка. Орошаемая площадь - от 75 до 450 м². Дождеватель выполнен из качественного пластика, что гарантирует продолжительный срок службы. Благодаря специальному колышку происходит надежное крепление аппарата к поверхности. Возможно подсоединение нескольких дождевателей в последовательную цепочку для орошения большей площади - для этого необходим штуцер.

        Преимущества:

        • Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки;
        • Большой радиус действия турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 благодаря дефлектору специальной формы;
        • Защита от загрязнения;
        • На входе установлен сетчатый фильтр;
        • Тихая работа.