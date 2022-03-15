Турбодождеватель Gardena Comfort 08144-20.000.00
Арт. X19031850248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип дождевателя
|круговой
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Макс. дальность полива, м
|12
- Отличительной особенностью турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 является тихая работа и большой радиус действия. Аппарат необходим для равномерного полива газона или садового участка. Орошаемая площадь - от 75 до 450 м². Дождеватель выполнен из качественного пластика, что гарантирует продолжительный срок службы. Благодаря специальному колышку происходит надежное крепление аппарата к поверхности. Возможно подсоединение нескольких дождевателей в последовательную цепочку для орошения большей площади - для этого необходим штуцер.
Преимущества:
- Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки;
- Большой радиус действия турбодождевателя Gardena Comfort 08144-20.000.00 благодаря дефлектору специальной формы;
- Защита от загрязнения;
- На входе установлен сетчатый фильтр;
- Тихая работа.