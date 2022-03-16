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Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
    Арт. X19031850222
    5.0
    2
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
    Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00
      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00

      Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		выдвижной
      Макс. дальность полива, м
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Турбодождеватель выдвижной T 200 Gardena 08203-29.000.00 предназначен для полива средних газонов площадью до 200 м2 с возможностью регулировки дальности полива в пределах от 5 до 8 м и угла полива от 25до 360С. Устройство оснащено фильтром для воды, предохраняющим от засорения. Кроме того, оператор может использовать любую из четырех форсунок различных типов.
        Агрегат можно использовать совместно с выдвижными турбо-дождевателями T 100 и T 380. Функция памяти автоматически возвращается на первоначально выставленный диапазон полива, что обеспечивает полив только нужной территории. Дренажный клапан, приобретаемый отдельно, защитит от промерзания.