Турбодождеватель выдвижной Gardena T 200 08203-29.000.00

Турбодождеватель выдвижной T 200 Gardena 08203-29.000.00 предназначен для полива средних газонов площадью до 200 м2 с возможностью регулировки дальности полива в пределах от 5 до 8 м и угла полива от 250 до 3600 С. Устройство оснащено фильтром для воды, предохраняющим от засорения. Кроме того, оператор может использовать любую из четырех форсунок различных типов.

Агрегат можно использовать совместно с выдвижными турбо-дождевателями T 100 и T 380. Функция памяти автоматически возвращается на первоначально выставленный диапазон полива, что обеспечивает полив только нужной территории. Дренажный клапан, приобретаемый отдельно, защитит от промерзания.