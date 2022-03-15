Турбодождеватель выдвижной Gardena T 380 08205-29.000.00

Турбодождеватель выдвижной T 380 Gardena 08205-29.000.00 предназначен для полива больших газонов площадью до 380 м2 с возможностью регулировки дальности полива в пределах от 6 до 11 м. Устройство оснащено фильтром для воды. Кроме того, оператор может использовать любую из четырех форсунок различных типов. Агрегат можно использовать совместно с выдвижными турбо-дождевателями T 100, T 200, а также R 140 выдвижным турбо-дождевателем для прямоугольных участков. Функция памяти автоматически возвращается на первоначально выставленный диапазон полива, обеспечивая защиту от вандализма. Сектор орошения регулируется от 25 до 3600. Дренажный клапан Gardena 2760, приобретаемый отдельно, защитит от промерзания.