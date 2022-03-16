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Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
    Арт. X19031850315
    5.0
    2
    Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
    Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
    Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
      Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
      Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000
      Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000

      Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		выдвижной
      Макс. дальность полива, м
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Турбодождеватель выдвижной T 100 Gardena 08201-29.000.00 предназначен для полива небольших газонов площадью до 100 м2 с возможностью регулировки дальности полива в пределах от 4 до 6 м и угла полива от 70до 3600. Устройство оснащено фильтром для воды, предохраняющим от засорения. Агрегат можно использовать совместно с выдвижными турбо-дождевателями T 200 и T 380 и осциллирующим дождевателем R 140. Функция памяти автоматически возвращает на первоначально выставленный диапазон полива, что обеспечивает полив только нужной территории. Дренажный клапан, приобретаемый отдельно, защитит от промерзания.