Выдвижной турбодождеватель Gardena T 100 08201-2900000

Турбодождеватель выдвижной T 100 Gardena 08201-29.000.00 предназначен для полива небольших газонов площадью до 100 м2 с возможностью регулировки дальности полива в пределах от 4 до 6 м и угла полива от 700 до 3600. Устройство оснащено фильтром для воды, предохраняющим от засорения. Агрегат можно использовать совместно с выдвижными турбо-дождевателями T 200 и T 380 и осциллирующим дождевателем R 140. Функция памяти автоматически возвращает на первоначально выставленный диапазон полива, что обеспечивает полив только нужной территории. Дренажный клапан, приобретаемый отдельно, защитит от промерзания.