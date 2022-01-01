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Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
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Средства против насекомых
    Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
    Арт. О00000014916
    Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
    Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н

      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014916

      Характеристики

      Производитель
      		Убойная сила
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		аэрозоль
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Средство от насекомых ООО Комус Убойная сила Maximum от комаров, клещей, мошки, 150 см3 700722 защищает людей от нападения кровососущих насекомых (мошек, комаров, мокрецов, москитов, слепней, блох), лесных и таёжных клещей при нанесении на открытые части тела и одежду.

        Преимущества

        • Современное действующее вещество - вапортрин, преодолевает природную устойчивость мух к различным ядам, мгновенно уничтожает их
        • Средство с ароматом ванили