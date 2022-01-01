Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
Арт. О00000014916
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|аэрозоль
|
Количество, шт
|1
- Средство от насекомых ООО Комус Убойная сила Maximum от комаров, клещей, мошки, 150 см3 700722 защищает людей от нападения кровососущих насекомых (мошек, комаров, мокрецов, москитов, слепней, блох), лесных и таёжных клещей при нанесении на открытые части тела и одежду.
Преимущества
- Современное действующее вещество - вапортрин, преодолевает природную устойчивость мух к различным ядам, мгновенно уничтожает их
- Средство с ароматом ванили