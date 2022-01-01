Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н

Преимущества

Современное действующее вещество - вапортрин, преодолевает природную устойчивость мух к различным ядам, мгновенно уничтожает их

Средство с ароматом ванили

Средство от насекомых ООО Комус Убойная сила Maximum от комаров, клещей, мошки, 150 см3 700722 защищает людей от нападения кровососущих насекомых (мошек, комаров, мокрецов, москитов, слепней, блох), лесных и таёжных клещей при нанесении на открытые части тела и одежду.