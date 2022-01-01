Коаксиальный дымоход GROPPALLI 88EXT.MF.0110 A03.011.000004, 1 м
Арт. X130504242
Характеристики
|
Сечение
|круг
|
Форма
|круглая
|
Материал
|нержавеющая сталь
|
Тип оборудования
|комплект коаксиальный
- Удлинение для дымохода GROPPALL - Участок папа/мама 1м Ø80 мм,1 шт.
Преимущества
-
Нержавеющая сталь, из которой они изготовлены, не чувствительна к коррозии, окислению и другим негативным условиям
-
Продукция GROPPALLI устойчива к конденсату, газам, химическим реакциям
-
Дымоходы GROPPALLI легко монтируются и долго служат
-