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Коаксиальный дымоход GROPPALLI 88EXT.MF.0110 A03.011.000004, 1 м
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Коаксиальный дымоход
    Коаксиальный дымоход GROPPALLI 88EXT.MF.0110 A03.011.000004, 1 м
    Арт. X130504242
    Коаксиальный дымоход GROPPALLI 88EXT.MF.0110 A03.011.000004, 1 м

      Коаксиальный дымоход GROPPALLI 88EXT.MF.0110 A03.011.000004, 1 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130504242

      Характеристики

      Сечение
      		круг
      Форма
      		круглая
      Материал
      		нержавеющая сталь
      Тип оборудования
      		комплект коаксиальный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинение для дымохода GROPPALL - Участок папа/мама 1м Ø80 мм,1 шт.

        Преимущества 

        • Нержавеющая сталь, из которой они изготовлены, не чувствительна к коррозии, окислению и другим негативным условиям

        • Продукция GROPPALLI устойчива к конденсату, газам, химическим реакциям

        • Дымоходы GROPPALLI легко монтируются и долго служат