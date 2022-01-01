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Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
1 130 ₽
Лопаты для уборки снега
    Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
    Арт. О00000035030
    Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
    Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
      Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
      Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445

      Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445

      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000035030

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1450x500x350
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      1 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • В набор входят 2 изделия: лопата пластмассовая "Пингвин" и щетка-скребок с алюминиевым черенком. Предназначена для уборки снега придомовой территории, с тротуара, дорожек, аллей

        Преимущества

        • Ковш лопаты изготовлен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и флуоресцентного красителя и укомплектован оцинкованной планкой, приклёпанной к полотну.
        • Лопата оснащена алюминиевым черенком и пластмассовой Vобразной ручкой для удобства работы и хранения.
        • Щетка для тротуара длиной 280 мм оборудована дополнительно металлическим скребком для работы в зимнее время
        • Длина алюминиевого черенка - 1445 мм
        • Черенок заканчивается пластмассовой заглушкой