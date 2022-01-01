Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
Арт. О00000035030
Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445
Арт. О00000035030
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|1450x500x350
|
Материал рукоятки
|пластик
С этим товаром смотрят
- В набор входят 2 изделия: лопата пластмассовая "Пингвин" и щетка-скребок с алюминиевым черенком. Предназначена для уборки снега придомовой территории, с тротуара, дорожек, аллей
Преимущества
- Ковш лопаты изготовлен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и флуоресцентного красителя и укомплектован оцинкованной планкой, приклёпанной к полотну.
- Лопата оснащена алюминиевым черенком и пластмассовой Vобразной ручкой для удобства работы и хранения.
- Щетка для тротуара длиной 280 мм оборудована дополнительно металлическим скребком для работы в зимнее время
- Длина алюминиевого черенка - 1445 мм
- Черенок заканчивается пластмассовой заглушкой