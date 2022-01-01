Набор лопата снеговая и щетка тротуарная со скребком Инструм-Агро Удача Пингвина 1445

Преимущества

Ковш лопаты изготовлен из первичного полипропилена с добавлением морозоустойчивых компонентов и флуоресцентного красителя и укомплектован оцинкованной планкой, приклёпанной к полотну.

Лопата оснащена алюминиевым черенком и пластмассовой Vобразной ручкой для удобства работы и хранения.

Щетка для тротуара длиной 280 мм оборудована дополнительно металлическим скребком для работы в зимнее время

Длина алюминиевого черенка - 1445 мм

Черенок заканчивается пластмассовой заглушкой

В набор входят 2 изделия: лопата пластмассовая "Пингвин" и щетка-скребок с алюминиевым черенком. Предназначена для уборки снега придомовой территории, с тротуара, дорожек, аллей