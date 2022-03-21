Удлинитель Союз 481S-2204
Арт. X1090507
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Степень защиты
|IP 20
|
Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 представляет собой прочное и надежное приспособление для удаленной работы с электрическими приборами. Провод ПВС 2х1 расположен на катушке из пластика и имеет длину 40 метров. Оснащен выносной розеткой. Катушка обладает двумя ручками: для скручивания провода, для удержания удлинителя во время работы.
Преимущества
- Ручка для сматывания провода
- Выносная розетка
- На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
- Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 изготовлен из пластика
- Длина - 40 метров