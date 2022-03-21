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Удлинитель Союз 481S-2204
5.0
2
Найти аналог
Удлинители на катушке
    Удлинитель Союз 481S-2204
    Арт. X1090507
    5.0
    2
    Удлинитель Союз 481S-2204
    Удлинитель Союз 481S-2204
      Удлинитель Союз 481S-2204
      Удлинитель Союз 481S-2204

      Удлинитель Союз 481S-2204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090507
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 представляет собой прочное и надежное приспособление для удаленной работы с электрическими приборами. Провод ПВС 2х1 расположен на катушке из пластика и имеет длину 40 метров. Оснащен выносной розеткой. Катушка обладает двумя ручками: для скручивания провода, для удержания удлинителя во время работы.

        Преимущества

        • Ручка для сматывания провода
        • Выносная розетка
        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 изготовлен из пластика
        • Длина - 40 метров