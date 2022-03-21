Удлинитель Союз 481S-2204

Преимущества

Ручка для сматывания провода

Выносная розетка

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 изготовлен из пластика

Длина - 40 метров

Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 40м 481S-2204 представляет собой прочное и надежное приспособление для удаленной работы с электрическими приборами. Провод ПВС 2х1 расположен на катушке из пластика и имеет длину 40 метров. Оснащен выносной розеткой. Катушка обладает двумя ручками: для скручивания провода, для удержания удлинителя во время работы.