Удлинитель Союз 481S-2205
Арт. X109025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 предназначен для работы с электрическими приборами, находящимися на удалении от стационарной розетки. Изделие состоит из провода ПВС 2х1 длиной 50 метров, который размещен на пластиковой катушке. Удлинитель оснащен ручкой для сматывания провода после работы и рукояткой для удержания удлинителя и его транспортировки. Катушка расположена на стальной стойке.
Преимущества
- На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
- Выносная розетка
- Ручка для сматывания
- Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 изготовлен из пластика
- Длина - 50 метров
- Стальная стойка