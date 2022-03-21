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Удлинитель Союз 481S-2205
5.0
2
3 740 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель Союз 481S-2205
    Арт. X109025
    5.0
    2
    Удлинитель Союз 481S-2205
    Удлинитель Союз 481S-2205
    Удлинитель Союз 481S-2205
    Удлинитель Союз 481S-2205
      Удлинитель Союз 481S-2205
      Удлинитель Союз 481S-2205
      Удлинитель Союз 481S-2205
      Удлинитель Союз 481S-2205

      Удлинитель Союз 481S-2205

      3 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109025
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      3 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 предназначен для работы с электрическими приборами, находящимися на удалении от стационарной розетки. Изделие состоит из провода ПВС 2х1 длиной 50 метров, который размещен на пластиковой катушке. Удлинитель оснащен ручкой для сматывания провода после работы и рукояткой для удержания удлинителя и его транспортировки. Катушка расположена на стальной стойке.

        Преимущества

        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Выносная розетка
        • Ручка для сматывания
        • Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 изготовлен из пластика
        • Длина - 50 метров
        • Стальная стойка