Удлинитель Союз 481S-2205

Преимущества

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Выносная розетка

Ручка для сматывания

Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 изготовлен из пластика

Длина - 50 метров

Стальная стойка

Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка 50м 481S-2205 предназначен для работы с электрическими приборами, находящимися на удалении от стационарной розетки. Изделие состоит из провода ПВС 2х1 длиной 50 метров, который размещен на пластиковой катушке. Удлинитель оснащен ручкой для сматывания провода после работы и рукояткой для удержания удлинителя и его транспортировки. Катушка расположена на стальной стойке.