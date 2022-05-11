Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)
Арт. X16913810317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|удлинитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.
Преимущества
- Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок