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Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)
4.7
3
65 ₽
Удлинители латунные
    Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)
    Арт. X16913810317
    4.7
    3
    Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)

      Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913810317
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		удлинитель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.

        Преимущества

        • Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок