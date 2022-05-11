Удлинитель Altstream 003140103 (1/2" - 20 мм)

Преимущества

Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами

Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок

Резьбовые фитинги ALTSTREAM - это проверенный современный способ соединения различных трубопроводов, применяемый как в бытовых, так и промышленных инженерных системах.