Удлинитель Altstream 003140103 (1/2" - 20 мм)
Арт. X16913810319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|удлинитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Резьбовые фитинги ALTSTREAM - это проверенный современный способ соединения различных трубопроводов, применяемый как в бытовых, так и промышленных инженерных системах.
Преимущества
- Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок