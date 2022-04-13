Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)
Арт. X190394434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|1
- Данное приспособление используется для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, повышая тем самым получающуюся колею. Конструкция данной модели изделия предоставляет возможность настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки.
Преимущества
- Данный тип удлинителя изготовлен из прочнейшего металла, что значительно увеличиваем длительность срока эксплуатации
- Надежность в работе