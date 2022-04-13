Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)

Преимущества

Данный тип удлинителя изготовлен из прочнейшего металла, что значительно увеличиваем длительность срока эксплуатации

Надежность в работе

Данное приспособление используется для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, повышая тем самым получающуюся колею. Конструкция данной модели изделия предоставляет возможность настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки.