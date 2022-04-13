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Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)
5.0
2
Найти аналог
Удлинители колесных осей
    Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)
    Арт. X190394434
    5.0
    2
    Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)

      Удлинитель 00000013217 (Целина МБ, Целина-550, Каскад, Elitech КБ-60)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394434
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Данное приспособление используется для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, повышая тем самым получающуюся колею. Конструкция данной модели изделия предоставляет возможность настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки.

        Преимущества

        • Данный тип удлинителя изготовлен из прочнейшего металла, что значительно увеличиваем длительность срока эксплуатации
        • Надежность в работе