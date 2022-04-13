Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Удлинители гибкие для унитаза предназначены для отвода фекалий из унитаза в канализацию. Благодаря своей эластичности и возможности растягивания удлинитель гибкий для унитаза позволяет смонтировать унитаз в удобном для вас месте и с разным удалением от канализационного стояка.