Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828
Арт. X169252070117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|белый
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Габариты, мм
|191x133x133
- Удлинители гибкие для унитаза предназначены для отвода фекалий из унитаза в канализацию. Благодаря своей эластичности и возможности растягивания удлинитель гибкий для унитаза позволяет смонтировать унитаз в удобном для вас месте и с разным удалением от канализационного стояка.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность