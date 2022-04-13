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Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828
4.5
2
285 ₽
Манжета для унитаза
    Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828
    Арт. X169252070117
    4.5
    2
    Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828

      Гибкий удлинитель для унитаза Ани Пласт К828

      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070117
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		белый
      Габариты, мм
      		191x133x133
      Все характеристики
      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинители гибкие для унитаза предназначены для отвода фекалий из унитаза в канализацию. Благодаря своей эластичности и возможности растягивания удлинитель гибкий для унитаза позволяет смонтировать унитаз в удобном для вас месте и с разным удалением от канализационного стояка.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность