Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
Арт. X1090138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель Фотон 10-53 выполнен в белом корпусе из ударопрочного негорючего пластика. Контактная группа из латуни позволяет устройству дольше служить даже при интенсивном ежедневном пользовании. Длина кабеля удлинителя Фотон 10-53 составляет 5 м, поэтому его можно использовать в средних и больших по площади помещениях с отсутствием близко расположенных стационарных розеток. В основе кабеля лежит медный провод, обладающий двойной изоляцией. Такая конструкция шнура исключает риск поражения током, делая эксплуатацию удлинителя абсолютно безопасной.
Преимущества
- Конструкция удлинителя предусматривает наличие трех розеток стандарта C (без заземления), поддерживающих подключение бытовых, компьютерных устройств с суммарной мощностью 2500 Вт
- Максимальный показатель силы тока нагрузки может составлять 10 А