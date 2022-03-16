Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)

Преимущества

Конструкция удлинителя предусматривает наличие трех розеток стандарта C (без заземления), поддерживающих подключение бытовых, компьютерных устройств с суммарной мощностью 2500 Вт

Максимальный показатель силы тока нагрузки может составлять 10 А

Удлинитель Фотон 10-53 выполнен в белом корпусе из ударопрочного негорючего пластика. Контактная группа из латуни позволяет устройству дольше служить даже при интенсивном ежедневном пользовании. Длина кабеля удлинителя Фотон 10-53 составляет 5 м, поэтому его можно использовать в средних и больших по площади помещениях с отсутствием близко расположенных стационарных розеток. В основе кабеля лежит медный провод, обладающий двойной изоляцией. Такая конструкция шнура исключает риск поражения током, делая эксплуатацию удлинителя абсолютно безопасной.