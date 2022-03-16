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Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
5.0
2
Найти аналог
Бытовые удлинители
    Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
    Арт. X1090138
    5.0
    2
    Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
    Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)
      Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)

      Сетевой удлинитель Фотон 10-53 (3 розетки, 5 м, без заземления)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1090138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель Фотон 10-53 выполнен в белом корпусе из ударопрочного негорючего пластика. Контактная группа из латуни позволяет устройству дольше служить даже при интенсивном ежедневном пользовании. Длина кабеля удлинителя Фотон 10-53 составляет 5 м, поэтому его можно использовать в средних и больших по площади помещениях с отсутствием близко расположенных стационарных розеток. В основе кабеля лежит медный провод, обладающий двойной изоляцией. Такая конструкция шнура исключает риск поражения током, делая эксплуатацию удлинителя абсолютно безопасной.

        Преимущества

        • Конструкция удлинителя предусматривает наличие трех розеток стандарта C (без заземления), поддерживающих подключение бытовых, компьютерных устройств с суммарной мощностью 2500 Вт
        • Максимальный показатель силы тока нагрузки может составлять 10 А