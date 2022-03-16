Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
Арт. X1090155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель Фотон 16-35ES станет незаменимым помощником в вашем доме или в офисе. Модель оснащена 5 универсальными евро-розетками без заземления, что позволяет легко и удобно подключать самое разное оборудование — будь то офисную, бытовую или компьютерную технику. В основе удлинителя используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую надежность и безопасность использования. Максимальная мощность подключенной нагрузки может составлять 4000 Вт при максимальной силе тока 16 А.
Преимущества
- Удлинитель Фотон 16-35ES выполнен в белом корпусе из качественного пластика, устойчивого к нагреву
- Благодаря компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на столе — например, рядом с техникой
- Для удобства использования предусмотрен общий выключатель розеток со световым индикатором