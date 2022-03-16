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Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
4.5
2
Найти аналог
Сетевые фильтры
    Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
    Арт. X1090155
    4.5
    2
    Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
    Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
    Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
      Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
      Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)
      Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)

      Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1090155
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель Фотон 16-35ES станет незаменимым помощником в вашем доме или в офисе. Модель оснащена 5 универсальными евро-розетками без заземления, что позволяет легко и удобно подключать самое разное оборудование — будь то офисную, бытовую или компьютерную технику. В основе удлинителя используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую надежность и безопасность использования. Максимальная мощность подключенной нагрузки может составлять 4000 Вт при максимальной силе тока 16 А.

        Преимущества

        • Удлинитель Фотон 16-35ES выполнен в белом корпусе из качественного пластика, устойчивого к нагреву
        • Благодаря компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на столе — например, рядом с техникой
        • Для удобства использования предусмотрен общий выключатель розеток со световым индикатором