Сетевой удлинитель Фотон 16-35ES (5 розеток, 3 м, выключатель, заземление)

Преимущества

Удлинитель Фотон 16-35ES выполнен в белом корпусе из качественного пластика, устойчивого к нагреву

Благодаря компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на столе — например, рядом с техникой

Для удобства использования предусмотрен общий выключатель розеток со световым индикатором

Удлинитель Фотон 16-35ES станет незаменимым помощником в вашем доме или в офисе. Модель оснащена 5 универсальными евро-розетками без заземления, что позволяет легко и удобно подключать самое разное оборудование — будь то офисную, бытовую или компьютерную технику. В основе удлинителя используются первоклассные компоненты и материалы, что обеспечивает высокую надежность и безопасность использования. Максимальная мощность подключенной нагрузки может составлять 4000 Вт при максимальной силе тока 16 А.