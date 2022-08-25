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Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00
5.0
1
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Навесное оборудование
    Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00
    Арт. X190394186
    5.0
    1
    Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00

      Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394186
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • УДЛИНИТЕЛИ 00.05.01.00.00 применяются на мотокультиваторах для присоединения металлических колес для увеличение колеи при использовании с окучниками или выкапывателями. Осуществляет переход от внутренней втулки 25мм в наружную 25мм. Увеличивает колею до 650мм. Длина 280мм. Внутренний диаметр втулки 25мм.В комплекте две штуки . Цвет Черный. Вес 2.8кг.