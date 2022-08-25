Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00

УДЛИНИТЕЛИ 00.05.01.00.00 применяются на мотокультиваторах для присоединения металлических колес для увеличение колеи при использовании с окучниками или выкапывателями. Осуществляет переход от внутренней втулки 25мм в наружную 25мм. Увеличивает колею до 650мм. Длина 280мм. Внутренний диаметр втулки 25мм.В комплекте две штуки . Цвет Черный. Вес 2.8кг.