Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00
Арт. X190394186
Удлинитель грунтозацепов д/культиваторов ф25мм, длина 280мм 00.05.01.00.00/00.05.00.00.00
Арт. X190394186
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
- УДЛИНИТЕЛИ 00.05.01.00.00 применяются на мотокультиваторах для присоединения металлических колес для увеличение колеи при использовании с окучниками или выкапывателями. Осуществляет переход от внутренней втулки 25мм в наружную 25мм. Увеличивает колею до 650мм. Длина 280мм. Внутренний диаметр втулки 25мм.В комплекте две штуки . Цвет Черный. Вес 2.8кг.