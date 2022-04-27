Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
Арт. Х1302710115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Длина, мм
|250
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Материал
|CrMo
- Удлинитель Jonnesway S03A6E10 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах. Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия.
Преимущества
- Выдерживает высокие динамические нагрузки
- Изготовлен из хромованадиевой стали