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Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
5.0
2
2 450 ₽
2 810 ₽
Удлинители для торцевых головок
    Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
    Арт. Х1302710115
    5.0
    2
    Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
    Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
      Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10
      Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10

      Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10

      • -360 ₽
      2 450 ₽
      2 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302710115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Длина, мм
      		250
      Материал
      		CrMo
      Все характеристики
      • -360 ₽
      2 450 ₽
      2 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель Jonnesway S03A6E10 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах. Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия.

        Преимущества

        • Выдерживает высокие динамические нагрузки
        • Изготовлен из хромованадиевой стали