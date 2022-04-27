Удлинитель Jonnesway для ударных головок 3/4" 250мм S03A6E10

Преимущества

Выдерживает высокие динамические нагрузки

Изготовлен из хромованадиевой стали

Удлинитель Jonnesway S03A6E10 используется для наращивания длины торцевых головок. Применяется в местах, где обычной длины торцевой головки не хватает, например, в пазах или других труднодоступных местах. Рассчитан на работу с механическими приводами ударного действия.