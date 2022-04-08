Удлинитель колесных осей УМБ 30.375 (МБ Форза,Ока, Каскад, Нева)

Купить удлинитель колесных осей для мотоблока можно для увеличения колесной опоры у Каскада, Оки или Невы. Колесная база расширяется для того, чтобы установить на мотоблок более мощное навесное оборудование, повысить его проходимость на рыхлой земле, и следовательно, улучшить эффективность труда. Выполненные на совесть из стали, с примесью твердосплавных элементов, отечественным производителем, удлинители колесных осей для мотоблока ф30мм УМБ 30.375 позволят мотоблоку прослужить дольше, и работать в разы усерднее.

Преимущества удлинителей колесной оси УМБ 30.375:

Надежность;

Практичность;

Простота.

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