Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинитель колесных осей УМБ 30.375 (МБ Форза,Ока, Каскад, Нева)
5.0
1
Найти аналог
Удлинители колесных осей
    Удлинитель колесных осей УМБ 30.375 (МБ Форза,Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394411
    5.0
    1
    Удлинитель колесных осей УМБ 30.375 (МБ Форза,Ока, Каскад, Нева)

      Удлинитель колесных осей УМБ 30.375 (МБ Форза,Ока, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394411
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить удлинитель колесных осей для мотоблока можно для увеличения колесной опоры у Каскада, Оки или Невы. Колесная база расширяется для того, чтобы установить на мотоблок более мощное навесное оборудование, повысить его проходимость на рыхлой земле, и следовательно, улучшить эффективность труда. Выполненные на совесть из стали, с примесью твердосплавных элементов, отечественным производителем, удлинители колесных осей для мотоблока ф30мм УМБ 30.375 позволят мотоблоку прослужить дольше, и работать в разы усерднее.

        Преимущества удлинителей колесной оси УМБ 30.375:

        • Надежность;
        • Практичность;
        • Простота.

        Комплектация:

        • Удлинители;
        • Упаковка.