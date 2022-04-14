Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
Арт. X190394440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|2
- Удлинитель колесных осей УМБ S24.370 PATRIOT 490002017 используется совместно с техникой Maxcut MC750, Ontario Россия, Ontario Pro Россия, КАЛУГА Россия, ПОБЕДА Россия, САМАРА М Россия, УРАЛ (колеса 19х7-8) Россия, культиватор КАМА 7, ВОЛГА, Vegas 7, Nevada, Мотоблок дизельный PATRIOT BOSTON-6D, Владимир, Самара, Кубань.
Преимущества
- Имеют широкое применение
- Прочные
- Маловесные
- Практичные