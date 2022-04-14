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Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
5.0
2
Найти аналог
Удлинители колесных осей
    Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
    Арт. X190394440
    5.0
    2
    Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
    Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
      Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)
      Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)

      Удлинитель колесных осей МБ S24/S24.370 (6-гранная втулка - 6-гранная втулка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394440
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель колесных осей УМБ S24.370 PATRIOT 490002017 используется совместно с техникой Maxcut MC750, Ontario Россия, Ontario Pro Россия, КАЛУГА Россия, ПОБЕДА Россия, САМАРА М Россия, УРАЛ (колеса 19х7-8) Россия, культиватор КАМА 7, ВОЛГА, Vegas 7, Nevada, Мотоблок дизельный PATRIOT BOSTON-6D, Владимир, Самара, Кубань.

        Преимущества

        • Имеют широкое применение
        • Прочные
        • Маловесные
        • Практичные