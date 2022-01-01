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Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255
1 045 ₽
Удлинители колесных осей
    Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255
    Арт. X190394306
    Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255

      Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255

      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X190394306

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Длина, мм
      		255
      Диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      1 045 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинители колесных осей предназначены для надежного крепления колес, грунтозацепов и другого. Они необходимы для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, увеличивая при этом колею при окучивании гряд или других видах работ, когда требуется увеличение расстояния между колесами или грунтозацепами. 

        Преимущества

        • Можно настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки
        • Кроме того, удлинители предназначены для расширения колесной базы при езде на мотоблоке с телегой, в результате чего мотоблок приобретает наибольшую устойчивость