Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255

Преимущества

Можно настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки

Кроме того, удлинители предназначены для расширения колесной базы при езде на мотоблоке с телегой, в результате чего мотоблок приобретает наибольшую устойчивость

Удлинители колесных осей предназначены для надежного крепления колес, грунтозацепов и другого. Они необходимы для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, увеличивая при этом колею при окучивании гряд или других видах работ, когда требуется увеличение расстояния между колесами или грунтозацепами.