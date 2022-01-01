Удлинитель колесных осей с пыльником Forza МК Кайман, Варио УКВ.25.255
Арт. X190394306
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|1
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Длина, мм
|255
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Диаметр, мм
|25
- Удлинители колесных осей предназначены для надежного крепления колес, грунтозацепов и другого. Они необходимы для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, увеличивая при этом колею при окучивании гряд или других видах работ, когда требуется увеличение расстояния между колесами или грунтозацепами.
Преимущества
- Можно настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки
- Кроме того, удлинители предназначены для расширения колесной базы при езде на мотоблоке с телегой, в результате чего мотоблок приобретает наибольшую устойчивость