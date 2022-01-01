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Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт
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Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт
    Арт. X1090265
    Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт

      Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090265

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Мин. рабочая температура, °C
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы