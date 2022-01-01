Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.