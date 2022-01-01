Удлинитель на катушке ПВС 2х1.5х20 м, Рmax=3.5кВт
Арт. X1090265
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
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Мин. рабочая температура, °C
|1
- Удлинитель незаменим при выполнении работ вне помещения или на значительном удалении от розеток электропитания. Товар изготовлен с использованием высококачественных материалов. Продукт имеет небольшой вес, что обеспечивает удобство транспортировки.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы