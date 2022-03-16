Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м
Арт. X1090188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 20
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Макс. рабочая температура, °C
|25
- Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы