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Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м
5.0
1
Найти аналог
Удлинители на рамке
    Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м
    Арт. X1090188
    5.0
    1
    Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м

      Удлинитель на рамке У-Р-10/1.3 1082, 10 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1090188
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинитель функциональное сетевое оборудование, необходимое для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Эта модель подходит для внутреннего и наружного применения. Удлинитель на рамке прост и удобен в использовании. Корпус изготовлен из пластика.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы